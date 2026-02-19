Родители подростка, избитого толпой на трамвайной остановке в Нижнем Тагиле, отказались подавать заявление в полицию

Родители подростка, избитого группой хулиганов на трамвайной остановке в центре Нижнего Тагила, отказались подавать заявление в полицию, сообщает ТК «Телекон».

Напомним, 10 февраля этого года около 21:00 компания молодых людей подошла к подростку, ожидавшему трамвай на остановке у торгового центра «Александровский пассаж». Один из них завёл с парнем разговор, который буквально через минуту перерос в драку. Затем из торгового центра выбежали ещё трое молодых людей и принялись избивать школьника ногами. После драки нападавшие успокоились и пытались утихомирить зачинщика, который продолжал нападать на парня, уже сидевшего на скамейке. В итоге вся компания покинула место происшествия, а скорую помощь, которая госпитализировала пострадавшего, вызвали случайные прохожие.

Как пояснил редакции АН «Между строк» адвокат Игорь Устинов, мать как родитель обязана заботиться о своём ребёнке, но со стороны уголовно-процессуального права не обязана обращаться в полицию с заявлением.

«Родители по закону обязаны заботиться о своих детях, обеспечивать их безопасность и в случае возникновения опасности принимать меры для пресечения. Следовательно, как мать, она была обязана обратиться в правоохранительные органы и подать заявление. С другой стороны, уголовно-процессуальное право даёт возможность в таких случаях не обращаться в полицию — если телесные повреждения были несущественными, это относится к делам частного обвинения. Если же обращения не было, но факт имеет место, полиция обязана установить обстоятельства. Полагаю, что публикация в СМИ с видеозаписью послужит основанием для того, чтобы районная полиция провела доследственную проверку, по результатам которой уже будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела», — пояснил адвокат.

В комментариях под публикацией АН «Между строк» о происшествии многие тагильчане возмущены равнодушием проходящих мимо взрослых, которые не попытались разнять дерущихся и не вызвали скорую помощь и полицию.

«Зато никто из взрослых, кто был на остановке, не вызвал хотя бы полицию! Не только стояли и смотрели, но ведь и мимо проходили, что по скверу (так же смотрели), что рядом с остановкой. Да, я допускаю, что не лезть разнимать, так как подростки сейчас многие неадекватные и можно только усугубить ситуацию. Но у всех мобильные — вызвать полицию вообще никаких проблем. Боитесь здесь при них — ну отойдите и позвоните. При том хоть 102, хоть 112. Просто на секундочку — а если на его месте был бы ваш сын, или (что ещё страшнее) дочка. Да и в целом — ну куда пропало чувство человечности. В общем, печально всё это», — пишет Анастасия.

«Парни всегда будут драться, это было и будет, а где взрослые, которые стояли и наблюдали? Вот это пугает. Отстой пошёл народ: “Моя хата с краю, ничего не знаю”. Вот поэтому так и живём. Ужас! Что с вами, люди?» — выразила негодование Маргарита.

Другие поддержали пострадавшего в драке парня, который дал отпор обидчикам.

«А парень — красавчик. Один на один вон как лихо завалил идиота. А толпой каждый дурак умеет», — написала тагильчанка.

Кроме того, многие выразили неприязнь к заведению Burger King, расположенному в торговом центре. По мнению комментаторов, ресторан быстрого питания стал точкой притяжения для подростков-хулиганов.

«Рассадник этой "молодёжи" в Burger King сидит. Надо закрыть эту богадельню. Там вечером пройти страшно — стоят толпами», — делится в комментариях Наталья.

«Там постоянно такое. Надо закрыть Burger King и такого не будет», — написала другая тагильчанка.

В Следственном комитете России по Свердловской области воздержались от комментариев.