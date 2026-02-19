На освещение деятельности депутатов думы Нижнего Тагила потратят 6,1 млн рублей из городского бюджета

Администрация Нижнего Тагила ищет подрядчика для освещения деятельности городской думы на радио, пишет v-tagile.ru. Начальная стоимость контракта составляет 6,1 млн рублей. Это почти вдвое больше, чем было потрачено в прошлом году.

По условиям тендера, подрядчик должен выпускать еженедельную часовую программу в вечерний прайм-тайм по будням. Программа также должна повторяться в выходные. Цель проекта — информировать горожан о работе местных депутатов.

В прошлом году аналогичные услуги стоили бюджету 3,5 млн рублей. Подрядчиком тогда стало ООО «Радио-Экофонд».

Гордума заключает контракты с компанией по производству программ с 2022 года. В 2022 году стоимость услуг составила 1,7 млн рублей, в 2023-м — 2,4 млн рублей, а в 2024-м — 2,9 млн рублей.