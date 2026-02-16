В Нижнетагильском филиале УрФУ сменился директор

Директор Нижнетагильского технологического института – филиала УрФУ Владислав Потанин ушёл в отставку. Об этом АН «Между строк» сообщили в пресс-службе университета.

«В Нижнетагильском технологическом институте (НТИ) произошли кадровые изменения. Это плановое и согласованное решение, направленное на развитие института. Задач у института много, они связаны с поручением президента и развитием НТИ в существующих и новых направлениях. Владислав Потанин продолжит работать в институте на позиции советника директора. Решением и.о. ректора УрФУ Ильи Обабкова обязанности руководителя института исполняет Мария Миронова», — пояснили в вузе.

В УрФУ отметили, что стратегия развития НТИ в настоящее время принята и реализуется. Этому вопросу равноценное внимание уделяют как УрФУ, так и ключевые промышленные партнёры – ЕВРАЗ и корпорация «Уралвагонзавод», традиционно заинтересованные и вовлеченные в работу института.

Сам Владислав Потанин заявил АН «Между строк» , что он не стал продлевать контракт, который заканчивается 1 марта.

Напомним, Владислав Потанин возглавил филиал в Нижнем Тагиле в августе 2016 года. Ранее, с 2013 года, он занимал должность директора Нижнетагильского машиностроительного техникума — структурного подразделения технологического института.

Также Владислав Потанин был депутатом Нижнетагильской городской думы седьмого созыва от КПРФ и в 2017 году баллотировался на пост главы Нижнего Тагила.