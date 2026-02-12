Происшествия

В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку после того, как шестилетний воспитанник детского сада самостоятельно ушёл домой

12.02.2026 18:03
Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку после того, как шестилетний воспитанник детского сада самостоятельно ушёл домой.

Инцидент произошёл вечером 5 февраля в детском саду на улице Тагилстроевской. Воспитатель в это время находилась в группе, но не заметила, как ребёнок оделся и ушёл. Мальчик сам добрался до дома, где его обнаружил отец. 

После случившегося руководство дошкольного общеобразовательного учреждения не сообщило об инциденте в правоохранительные органы. 

В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности сотрудников учреждения. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.

Иллюстрация: Google Gemini
