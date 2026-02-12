В Нижнем Тагиле прокуратура организовала проверку после того, как шестилетний воспитанник детского сада самостоятельно ушёл домой

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила организовала проверку после того, как шестилетний воспитанник детского сада самостоятельно ушёл домой.

Инцидент произошёл вечером 5 февраля в детском саду на улице Тагилстроевской. Воспитатель в это время находилась в группе, но не заметила, как ребёнок оделся и ушёл. Мальчик сам добрался до дома, где его обнаружил отец.

После случившегося руководство дошкольного общеобразовательного учреждения не сообщило об инциденте в правоохранительные органы.

В прокуратуре отмечают, что в ходе проверки будет дана правовая оценка деятельности сотрудников учреждения. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования.