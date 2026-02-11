Александр Бастрыкин потребовал ускорить расследование уголовного дела о гибели восьмилетней девочки в Черноисточинске, на которую упала старая качель

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Свердловской области Богдану Францишко ускорить расследование уголовного дела о гибели восьмилетней девочки в Черноисточинске и представить доклад о его результатах.

«В Информационный центр СК России поступило обращение по вопросу несогласия с ходом установления обстоятельств смерти восьмилетней девочки в Свердловской области. В августе прошлого года возле одного из домовладений двое подростков раскачали металлическую качель, на которой находилась малолетняя, что привело к опрокидыванию конструкции на ребёнка. В связи с этим потерпевшая получила травмы, от которых скончалась на месте. Указанное игровое оборудование более 30 лет не обслуживалось и представляло опасность для детей, при этом мер к его демонтажу не принималось. Расследование уголовного дела приняло затяжной характер, до настоящего времени никто к ответственности не привлечён», — говорится в сообщении.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.