В Нижнем Тагиле мужчина сбежал из психбольницы и напал на полицейского

В Ленинский районный суд Нижнего Тагила поступили материалы уголовного дела для решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера в отношении местного жителя. Как сообщает пресс-служба суда, 13 ноября 2025 года сотрудники полиции остановили группу граждан для проверки. Однако один из задержанных оказал сопротивление и ударил полицейского сигнальным пистолетом, внешне схожим с боевым оружием.

При задержании у мужчины были обнаружены и изъяты наркотические средства в значительном размере. А в ходе дальнейшей проверки было установлено, что подозреваемый в сентябре 2025 года совершил побег из психиатрического стационара, где находился на принудительном лечении по решению суда, и был объявлен в федеральный розыск.

«По заключению комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, у обвиняемого выявлено “хроническое психическое расстройство в стадии декомпенсации”. Эксперты установили, что в момент совершения деяний и в настоящее время он не мог и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На этом основании он был признан невменяемым», — говорится в сообщении.

Судебное заседание будет проходить в закрытом режиме.