В Нижнем Тагиле замдиректор магазина «Монетка» похитила более 121 тысячи через фиктивные возвраты 

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел уголовное дело в отношении Марины З., занимавшей должность заместителя директора одного из магазинов сети «Монетка» (ООО «Элемент-Трейд»). Женщину признали виновной в присвоении вверенных ей денежных средств.

«Как установлено судом, с мая по июль 2025 года Марина, используя доступ к программному обеспечению “СИМОН”, оформляла фиктивные возвраты товара. После этого она изымала из главной кассы магазина наличные в размере сумм, указанных в подложных документах. Общая сумма похищенного составила 121 503 рубля», — говорится в официальном канале судов Свердловской области.

По результатам рассмотрения дела суд признал Марину З. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному).

Суд учёл, что подсудимая полностью возместила причинённый ущерб, и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.