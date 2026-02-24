Пьяный бесправник повторно устроил ДТП с пострадавшим. В Нижнем Тагиле произошли две серьёзныхе аварии

За прошедшие выходные в Нижнем Тагиле произошли два серьёзных дорожно-транспортных происшествия, сообщает «Инцидент Нижний Тагил».

В воскресенье, 22 февраля, в 21:15 на Южном подъезде к Нижнему Тагилу 53-летний водитель автомобиля Kia Spectra, двигаясь в сторону села Николо-Павловское, при проезде перекрёстка на красный сигнал светофора столкнулся с автомобилем Lifan под управлением 34-летнего мужчины, который выезжал налево в сторону Нижнего Тагила от торгово-развлекательного центра.

Сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что виновник ранее был лишён права управления транспортным средством, а также во время аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него были составлены протоколы по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, либо повлёкшее по неосторожности смерть 1 или более человек), а также по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика), ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишённым права управления транспортными средствами), ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Пострадавший был осмотрен медиками скорой помощи и отпущен домой.

Днём ранее, 21 февраля, в центре города произошло ещё одно серьёзное ДТП. В 11:20 на мосту на улице Циолковского легковой автомобиль вылетел из колеи и перевернулся на крышу. В Госавтоинспекцию участники аварии не обращались, пострадавших нет.

Другие автомобилисты также пожаловались на неудовлетворительное состояние дороги на мосту, в том числе и на снежный вал, оставленный дорожными службами после уборки.