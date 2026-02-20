На ЕВРАЗ КГОК появились новые БелАЗы

ЕВРАЗ продолжает активно инвестировать в модернизацию своих производственных мощностей в Качканаре. Так, на ЕВРАЗ КГОК запущены в эксплуатацию новые самосвалы и буровой станок. Вся техника оснащена передовыми кабинами с системами кондиционирования, пылеподавления и антивибрационными креслами для повышения комфорта водителей. На приобретение этого оборудования было выделено 540 млн рублей.

В Северном карьере ЕВРАЗ КГОК уже работают два новых самосвала грузоподъемностью 130 тонн, идеально подходящих для условий этого карьера и Западного карьера. Третий самосвал планируется ввести в эксплуатацию в конце февраля. Кроме того, в карьере был установлен буровой станок СБШ 250/270 российского производства. Он способен бурить как вертикальные, так и наклонные скважины глубиной до 17 метров для проведения взрывных работ и выемки руды. Высокая производительность и надежность данного оборудования позволяют выполнять до 90 погонных метров бурения за одну рабочую смену.

«Мы планомерно обновляем парк техники по всей технологической цепочке комбината для осуществления стабильного производственного процесса. До конца года на комбинат поступят ещё три самосвала грузоподъемностью 240 тонн и ещё один буровой станок. Запуск нового оборудования позитивно скажется не только на объёмах и качестве работы, но и позволит улучшить условия труда для наших сотрудников — работать на новых машинах гораздо комфортнее и безопаснее», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

«Устойчивая работа промышленных предприятий в городе — это залог стабильной жизни Качканара. Обновление техники и модернизация всегда позитивно сказываются на условиях труда, производительности и повышают привлекательность рабочих мест на комбинате», — подчеркнул глава Качканарского муниципального округа Андрей Ярославцев.