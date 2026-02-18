Тагильская семья выиграла суд у недобросовестного застройщика

Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел гражданское дело о защите прав потребителей и частично удовлетворил иск о взыскании задолженности с недобросовестного застройщика. В центре судебного разбирательства оказалась история семейной пары Мартыновых, заключивших договор подряда с уфимской компанией «Ви-Строй» на строительство индивидуального жилого дома. Застройщик нарушил сроки и не выполнил обязательства по договору.

После безуспешных попыток досудебного урегулирования, истцы расторгли договор. Согласно соглашению, застройщик должен был вернуть 5,5 млн рублей, но обязательства не были выполнены. Суд установил несколько нарушений со стороны ответчика. ООО «Ви-Строй» превысило сроки строительства и проигнорировало финансовые обязательства после расторжения договора.

Особое значение имело то, что для оплаты договора Мартыновы использовали кредитные средства, что усугубило их положение. Из-за задержки строительства они вынуждены были арендовать жильё, что создало дополнительные финансовые и моральные трудности. Суд учёл эти обстоятельства при вынесении решения.

По результатам рассмотрения дела суд постановил взыскать с ООО «Ви-Строй»:

* Основную задолженность — 5,5 млн рублей;

* Неустойку за нарушение сроков — 1,9 млн рублей;

* Компенсацию морального вреда — 20 тысяч рублей;

* Штраф за неудовлетворение требований потребителя — 3,7 млн рублей.

Решение суда может быть обжаловано в течение месяца в Свердловском областном суде.

Отметим, что в ноябре 2025 года ООО «Ви-Строй», которая строит дома на Урале и в Башкирии, заинтересовался председатель СКР Александр Бастрыкин. Ряд СМИ писали, что делом о мошенничестве в особо крупном размере занимаются силовики из двух регионов.