Уголовное дело о взрыве газа в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле передано в суд

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о гибели 11 человек в результате обрушения двух подъездов дома № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. На скамье подсудимых окажутся трое сотрудников газовой службы «Газэкс» и собственница квартиры на первом этаже Елена Сербинова, которая потеряла в трагедии дочь.

Сотрудники «Газэкс» — слесари Александра Ерыкина, Александр Алимов и мастер Максим Гривский — обвиняются по ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

Собственница квартиры обвиняется по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), ст. 168 УК РФ (уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере).

«По версии следствия, в период с августа 2019 года по август 2024 года жительница Екатеринбурга, являясь собственницей квартиры на первом этаже многоквартирного дома № 81 по улице Сибирской в Нижнем Тагиле, допустила при проведении ремонтных работ размещение в стене на кухне газового шланга, чем ограничила доступ для проведения работ, а также в период отсутствия по вышеуказанному адресу более 24 часов не закрыла запорную арматуру (кран) на ответвлениях (опусках) к газоиспользующему оборудованию. Выполняя 24 июня 2024 года работы по техобслуживанию в доме, двое слесарей АО “Газэкс” не провели надлежащую проверку целостности внутриквартирного газового оборудования, наличия тяги в вентиляционных каналах помещений, не приняли мер по прекращению подачи газа в квартиру на первом этаже дома, несмотря на ограничение доступа к внутриквартирному газовому оборудованию. При этом один из слесарей, в нарушение ГОСТ, единолично провёл опрессовку газопровода. В свою очередь, мастер службы внутридомового газового оборудования в доме при производстве работ не присутствовал, работу слесарей и её результаты не проконтролировал, подписав заключение о выполнении работ в полном объёме», — сообщает прокуратура Свердловской области.

Как отмечается в официальном канале Следственного комитета России, действия всех обвиняемых привели к происшествию. Следствием установлено, что причиной взрыва стала утечка газа на кухне в квартире Елены Сербиновой.

В результате ЧП, которое произошло 1 августа 2024 года, погибли 11 жильцов дома, в том числе 6 детей, а также причинены телесные повреждения различной степени тяжести ещё 12 жильцам, 5 из которых дети. Кроме того, причинён материальный ущерб гражданам и Нижнему Тагилу на общую сумму свыше 230 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.

Напомним, Елена Сербинова не согласна с тем, что эпицентр взрыва находился в её квартире. По словам тагильчанки, квартира стояла закрытой после переезда семьи в Екатеринбург, а газ в ней был перекрыт. Более того, незадолго до ЧП в квартире побывали с проверкой газовики и не выявили никаких нарушений. Бывшие соседи по дому поддерживают Елену и тоже уверены в её невиновности. За помощью они обратились к Александру Бастрыкину.

Жена газовщика Александра Алимова уверена в его невиновности.