Елене Сербиновой, которую обвиняют во взрыве газа в доме на улице Сибирской в Нижнем Тагиле, аннулировали сертификаты судебного эксперта по взрывам

Хозяйке квартиры в пятиэтажном доме № 81 на улице Сибирской в Нижнем Тагиле Елене Сербиновой, где в августе прошлого года произошёл взрыв газа, аннулировали сертификаты судебного эксперта по взрывам.

После возбуждения против неё уголовного дела Елена решила узнать подробнее об организации, сертифицирующей специалистов, проводивших экспертизу. Совместно с другим потерпевшим, Михаилом Касьяновым, она написала на электронную почту организации и в результате тоже получила статус судебного эксперта, заплатив 27 тысяч рублей. Она пояснила, что связалась с представителями организации, внесла оплату и получила сертификаты соответствия, при этом не проходя никакого обучения. По словам Елены, сертификаты соответствия находятся у них на руках, а подписант сертификата совпадает с подписантом сертификатов, выданных экспертам, проводившим исследование. Переписка с организацией заверена. О том, что она получила сертификаты специалистов, Елена рассказала в видеообращении к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Спустя несколько дней ей вернули деньги, а сертификаты аннулировали.

«В уведомлении указано, что “по результатам проверки, инициированной в сентябре 2025 года в отношении Елены Сербиновой и Михаила Касьянова, было выявлено несоответствие их профессионального опыта требованиям, предъявляемым к заявленным специальностям”. 29 августа 2025 года мы получили эти сертификаты, приложив к заявлению наши дипломы о высшем образовании: я — экономист по образованию, Михаил — юрист. В сентябре, октябре и ноябре ни у кого из представителей этой организации никаких вопросов о нашем “соответствии и профессиональном опыте” не возникло. Уверена, что поводом для аннулирования наших сертификатов стало мое видеообращение. Честно, радует, что нас слышат контролирующие органы — и им за это скажу спасибо! А эта организация всё также торговала и торгует сертификатами, дающими право проводить экспертизы. На сегодняшний день сайт этой организации так же работает, и информация всё та же: цена минимальная, срок получения сертификата — один рабочий день, срок действия сертификата — три года. Меня интересует только один вопрос: пришло ли такое уведомление об аннулировании сертификатов “экспертам”, которые проводили взрывотехнологическую экспертизу по нашему уголовному делу?» — рассказала Елена Сербинова на своей странице.

Напомним, днём 1 августа 2024 года в доме № 81 на улице Сибирской произошёл взрыв газовоздушной смеси. Взрывная волна была настолько мощной, что практически уничтожила два из шести подъездов дома. В трагедии погибли 11 человек, среди них была и дочь Елены Сербиновой — 12-летняя Полина. Экспертизу по тагильскому происшествию поручили частному судебно-экспертному центру в Кирове. Его специалисты пришли к выводу, что эпицентр взрыва находился в квартире тагильчанки на первом этаже. Однако сама хозяйка не согласна с этим. По её словам, квартира стояла закрытой после переезда семьи в Екатеринбург, а газ в ней был перекрыт. Более того, незадолго до ЧП в квартире побывали с проверкой газовики и не выявили никаких нарушений.