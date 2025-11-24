В Свердловской области хотят сократить время продажи алкоголя на 5 часов — на два утром и на три вечером, сообщает издание «Новый День» со ссылкой на источник.

По данным агентства, согласно планам правительства региона, продавать спиртное можно будет с 10:00 до 20:00, тогда как сейчас торговля горячительными напитками разрешена с 8:00 до 23:00.

Также планируется запретить продажу алкоголя в длинные выходные, в том числе в новогодние каникулы. Авторы инициативы считают, что это позволит снизит уровень пьянства и как следствие сократить количество преступлений, совершаемых на почве злоупотребления спиртным, уменьшить число ДТП и несчастных случаев, а также разгрузить токсикологические и наркологические отделения после продолжительных нерабочих дней.

По данным издания, введение новых ограничений в торговле алкоголем возможно не раньше середины следующего года.