В 2025 году в Свердловской области у 50 человек, прошедших обследование в тест-мобиле, выявили ВИЧ-инфекцию. Всего экспресс-тестирование прошли более 5 тысяч жителей региона

В 2025 году ВИЧ-инфекцию выявили у 50 свердловчан, обследованных в специальном тест-мобиле. Всего с начала 2025 года обследование в автомобиле Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом прошли более 5 тысяч человек. Как сообщает Минздрав Свердловской области, это рекордный показатель активности жителей и гостей Екатеринбурга в определении своего ВИЧ-статуса: за весь 2024 год в мобильном пункте были обследованы около 4,5 тысячи человек.

«Мы гордимся свердловчанами, ведь для них тема ВИЧ-инфекции не табуирована. Тысячи людей своим примером доказывают, что войти в двери тест-мобиля, который стоит в общественном месте, — это естественно. Такая открытость является важной частью заботы о здоровье», — отмечает главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.

Горожане, у которых выявили ВИЧ-инфекцию, направлены в Центр СПИДа, где после подтверждающего лабораторного анализа встали на учёт и начали терапию, сохранив здоровье себе и своим близким.

«Тестирование на ВИЧ всегда анонимное — документы не потребуются. Для процедуры используется только одноразовое оборудование, а точность экспресс-теста сопоставима с лабораторным анализом. Ещё одно преимущество такого исследования — скорость: несколько минут уходит на общение со специалистом учреждения здравоохранения до и после забора крови и около 10 минут — на ожидание результата. В Центре СПИДа разработали систему экспресс-консультирования: медик быстро оценивает риски, помогает человеку разобраться в ситуации и уделяет внимание профилактике, чтобы предотвратить инфицирование в дальнейшем», — говорится в сообщении.

В областном Минздраве отметили, что Свердловская область активна не только в экспресс-тестировании на ВИЧ. В рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» не менее 35% жителей региона проходят лабораторное обследование в стационарных подразделениях учреждений здравоохранения.

Напомним, мобильный пункт тестирования на ВИЧ курсирует и по улицам Нижнего Тагила.