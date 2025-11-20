На границе Свердловской области и Пермского края загорелся грузовой поезд с газовым конденсатом (ВИДЕО)

Центральным МСУТ СК России организована доследственная проверка по факту возгорания трёх цистерн с газовым конденсатом в составе грузового поезда на перегоне «Шамары — Кордон» Свердловской железной дороги.

Предварительно установлено, что 19 ноября около 18:00 в составе грузового поезда сообщением «Лимбей — Лужская» произошло возгорание цистерн с газовым конденсатом. На место происшествия для ликвидации последствий и обеспечения безопасности были оперативно направлены пожарные поезда со станций Кунгур и Кузино Свердловской железной дороги.

Следователями Центрального МСУТ СК России проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы и должностные лица.

Из-за ЧП задержали нескольких пассажирских поездов, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре. Пострадавших и погибших нет.

«На железнодорожном вокзале города Екатеринбурга ожидают отправления указанного поезда около 130 пассажиров. Пассажирам предоставлены напитки и питание, а также мягкие залы ожидания и детские комнаты. Свердловской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка соблюдению работниками железнодорожного транспорта законодательства о защите прав потребителей», — заявили в надзорном ведомстве.