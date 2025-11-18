Заксобрание ограничило продажу энергетиков в Свердловской области

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области на сегодняшнем заседании единогласно поддержали законопроект об ограничении в регионе продажи энергетиков. Согласно документу, такие напитки запрещается продавать в образовательных, медицинских, культурно-спортивных учреждениях и на прилегающих к ним территориях. Также будет запрещена продажа энергетиков во время массовых мероприятий.

По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, полный запрет на продажу энергетиков вводить на территории региона не планируется.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года. За его нарушение должностным лицам грозит штраф 5–10 тысяч рублей, юридическим лицам — 50–100 тысяч рублей.

О негативных последствиях употребления энергетиков в материале АН «Между строк» рассказывала доктор медицинских наук, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России, врач-кардиолог, терапевт, врач функциональной и ультразвуковой диагностики, организатор здравоохранения и клинический фармаколог Елена Резник.