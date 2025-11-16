Город и его люди. Боташевы (продолжение)

В Нижнем Тагиле наиболее известен Сергей Александрович Боташев. Он родился в 1892 году в Нижнем Тагиле. Когда мальчику было семь лет, тяжело заболел отец, и Сергей тогда решил, что непременно станет врачом, чтобы лечить родных, близких и знакомых. Но сначала он отучился в Нижнетагильском горнозаводском училище (1906 – 1910 гг.). На оборотной стороне лицевого листа аттестата типографским способом был нанесён текст: «Согласно распоряжению Главного Начальника Уральских горных заводов, может занимать должности ответственных руководителей значительных подземных выработок без предварительных испытаний». Отработав два года на ВЖР (Высокогорском железном руднике), Сергей отправился в Казань и поступил в университет на медицинский факультет. Окончив его, он четыре года проработал в земских больницах, а в 1922 году вернулся в Нижний Тагил.

Здесь его сразу же направили в бывшую демидовскую больницу, где в штате к тому времени было всего три человека: заведующая больницей Анастасия Петровна Ларионова, комиссованный из Красной Армии военный фельдшер Павел Ефимович Осокин и он — молодой хирург с большой практикой Сергей Александрович Боташев. Первое время приём больных вели только Боташев с Осокиным; Анастасия Ларионова целыми днями решала рабочие вопросы — выбивала лекарства и перевязочный материал, медицинский инструмент, мебель и даже кровати. Намного легче стало работать, когда в больницу пришёл известный в Пермской губернии доктор Василий Алексеевич Ляпустин. Понемногу работа в больнице стала налаживаться.

Сергей Боташев брался за самые сложные по тем временам операции, такие как резекция желудка, и каждая операция завершалась удачно. Он же стал широко применять местное обезболивание, что тоже в 20-30-х годах прошлого века считалось новаторством. За всё время работы в Нижнем Тагиле у доктора Боташева не было ни одного смертельного случая в операционной.

Сергей Александрович Боташев (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://goskatalog.ru/muzfo-imaginator/rest/images/original/58732310)

Многое сделал Сергей Александрович и для становления коллектива хирургов во 2-й Советской (позднее — 2-й городской) больнице. Он лично занимался подбором и обучением медперсонала хирургического отделения больницы, делился с молодыми медработниками опытом, подсказывал, как поступить в тех или иных ситуациях. По воспоминаниям современников, в коллективе всегда была дружеская, почти семейная атмосфера. Не случайно, когда в нашем городе были развёрнуты госпитали для раненых, доктор Боташев стал главным городским хирургом. Согласно архивным данным, с 1941 по 1945 год Сергей Александрович лично сделал 1600 сложнейших операций, и все они прошли успешно. Он заведовал отделением хирургии 2-й городской больницы более 30 лет, первым из городских врачей защитил кандидатскую диссертацию, оставаясь оперирующим хирургом и выполняя большое количество операций разной сложности. Сергей Александрович Боташев ушёл из жизни в конце декабря 1953 года.

В 1923 году по инициативе члена Уральского общества любителей естествознания, старшего врача больницы Василия Алексеевича Ляпустина, в Нижнем Тагиле было создано «Тагильское общество изучения местного края» (ТОИМК). И Сергей Александрович Боташев стал его активным членом наряду с учителем математики горно-металлургического техникума Александром Словцовым, а также инженером Борисом Ланге, горным техником Среднеуральского горнозаводского треста Филиппом Францевым и председателем Союза металлистов Тагила Иваном Вороновым. Боташев стал первым исследователем истории больниц в Нижнем Тагиле и написал об этом статью «Из истории медицины на Урале». Интересом к истории родного края Сергей Александрович увлёк и сына Николая (будущего инженера-металлурга), и жену Тамару Константиновну, и бывшую жену брата Виктора — Елизавету.

Елизавета Васильевна Боташева (Шорина) родилась в 1900 году. Окончила церковно-приходскую школу и Анатольевское женское училище. После училища она хотела работать в библиотеке, но грянула революция, и девушке — дочери служащего демидовских заводов — стало непросто найти хоть какую-то работу. Помог случай: в профсоюзную организацию «Медсантруд» понадобился делопроизводитель, а у Елизаветы был красивый, разборчивый почерк. И её приняли. Через три года ей предложили место в городской библиотеке, и девушка перешла на работу, о которой она мечтала с юных лет. В библиотеке Елизавета проработала восемь лет. В один из весенних дней 1933 года её пригласили в городской отдел народного образования и сообщили, что есть мнение направить её на работу в городской историко-краеведческий музей на должность заведующей краеведческой библиотекой. Елизавета Васильевна знала, что в музейных фондах собраны более восьми тысяч книг и журналов XIX века, около полутора сотен рукописей, многие из которых уникальны. Она сразу же дала согласие.

Музей в тот период переживал не лучшие годы: были осуждены директор Александр Словцов, его первый помощник Валериан Чудовский, уволена из музея «за потерю революционной бдительности» едва ли не половина сотрудников. Библиотека музея находилась в запустении.

Елизавета Васильевна Боташева (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://демидовская-библиотека.рф/upload/iblock/946/y35n1jk1odx3b8iyl04sjxxeom9faokr.png)

Менее чем за год Елизавета Васильевна привела краеведческую библиотеку в порядок, попутно популяризируя её через лекции в школах, училищах и организациях, через городскую газету и в программах местного радио. Краеведческая библиотека начала проводить выставки в школах и приглашать тагильчан на экскурсии по книгохранилищу. Все эти мероприятия способствовали возникновению интереса тагильчан к истории Тагила и Урала. Если в 1933 году число постоянных читателей составляло чуть больше 150 человек, то в 1937-м услугами библиотеки воспользовались 2396 человек, а к концу 1937 года было заполнено 3852 формуляра на постоянных посетителей библиотеки. В годы Великой Отечественной войны краеведческий музей закрывался на зиму из-за отсутствия дров и угля, но краеведческая библиотека продолжала работать, причём работала до глубокой ночи. В Нижнем Тагиле знали, что здесь всегда помогут с поиском и подбором нужной литературы, проконсультируют и помогут с написанием статьи или школьного сочинения на тему истории тагильского края.

Елизавета Боташева имела прямое отношение к легендарной «Тагильской находке» — альбому с перепиской Андрея Карамзина о последних месяцах жизни Пушкина, принимала участие в ряде областных и республиканских краеведческих конференций, занималась изучением рукописей, хранящихся в фондах музея. Она проработала заведующей краеведческой библиотекой более 35 лет. Даже находясь на пенсии, Елизавета Васильевна оставалась востребованной: её приглашали читать лекции, к ней обращались за консультацией режиссёры уральских театров, а краеведы приносили ей свои находки. Её не стало 14 апреля 1982 года.

© 2025. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

