Вторая частная клиника в Свердловской области отказалась от проведения абортов

В Свердловской области вслед за клиникой «Шанс» решение отказаться от проведения абортов приняли в Екатеринбургском медицинском центре (ЕМЦ).

«Одно из приоритетных направлений развития на 2026 год — подготовка к беременности и ведение беременности. Если женщина после всех консультаций принимает решение, что она не хочет сохранить беременность, с 1 января 2026 года мы действуем согласно новой маршрутизации пациентов, утвержденной Минздравом нашей области. Это значит, что в Екатеринбурге будут выделены определённые медучреждения государственного сектора, в которых можно будет пройти эти консультации и принять окончательные решения», — рассказала телеканалу ОТВ директор центра Дарья Акулова.

Она отмечает, что отказ частных клиник от проведения абортов может способствовать улучшению демографической ситуации, но одними запретительными мерами проблему не решить.

«Смертность в трудоспособном возрасте превышает рождаемость. Чтобы исправить этот перекос, необходимо оказывать не только запретительные и ограничительные меры, но и увеличивать меры социальной поддержки. Так, чтобы женщина могла не боясь уходить в декретный отпуск, чтобы у неё была поддержка на всех уровнях, независимо от её стажа и наличия белой зарплаты. Если женщина в возрасте студента, то рассчитывать она может только на отца ребёнка, который, скорее всего, тоже является студентом. Для них сложно принять решение, потому что они думают о будущем, о том, как обеспечить малыша», — считает Дарья Акулова.

Ранее, Екатеринбургский медицинский центр «Шанс» первым из частных клиник Свердловской области отказался от проведения абортов.