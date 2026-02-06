Известному стендап-комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Артиста, прилетевшего из Дубая, не пустили в страну при прохождении пограничного контроля в аэропорту.

По словам собеседника агентства, решение принято в интересах национальной безопасности РФ, соблюдения законодательства и защиты традиционных духовно-нравственных ценностей. Он отметил также, что к артисту есть претензии экономического характера.

«Нурлан Сабуров получал в России доход, игнорируя миграционные нормы и налоги. Только в 2024 году он задекларировал более 50 миллионов рублей», — уточнил источник РИА Новости.

Он добавил, что комик пытался легализовать заработанные деньги через посредников, нарушавших закон.

Выяснилось также, что артист владеет имуществом в России на сумму более 60 млн рублей. У него зарегистрирована компания, занимающаяся производством кинофильмов и телевизионных программ. По данным правоохранителей, Сабуров отказывался от получения российского гражданства, опасаясь санкций.

Нурлан Сабуров учился в Екатеринбурге на факультете физкультуры УрФУ и некоторое время выступал за нижнетагильскую команду КВН «Урал». 2 февраля в Нижнем Тагиле должен был состояться концерт артиста, который отменили по неизвестным причинам.