В Нижнем Тагиле главного государственного инспектора отдела МТУ Ространснадзора по УрФО Игоря Ляха обвиняют в получении взятки

Накануне, 5 февраля, Ленинский районный суд Нижнего Тагила рассмотрел ходатайство следователя о мере пресечения для Игоря Ляха, главного государственного инспектора отдела МТУ Ространснадзора по Уральскому федеральному округу. Органами предварительного расследования он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Судья, изучив ходатайство, пришёл к выводу, что, несмотря на серьёзность обвинения, обвиняемый не представляет значительной угрозы для следствия. Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 2 апреля 2026 года.

Постановление может быть обжаловано в Свердловском областном суде в течение трёх суток.