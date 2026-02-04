В Нижнем Тагиле будут судить прораба строительной компании за гибель подчинённого из-за несоблюдения техники безопасности

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего жителя Первоуральска, нарушившего технику безопасности, что привело к смерти его подчинённого.

По версии следствия, когда компания «Астра -групп» проводила капитальный ремонт гидротехнических сооружений на Выйском водохранилище в Нижнем Тагиле, обвиняемый был назначен ответственным за производство строительно-монтажных работ, а также ответственным за обеспечение требований охраны труда и техники безопасности.

20 августа 2025 года он поручил подготовить к монтажу в кессон металлические трапы, однако сам на рабочем месте не находился. Вследствие чего не проконтролировал соблюдение техники безопасности, а также исполнение правил производственной и трудовой дисциплины.

21 августа 2025 года, чтобы произвести измерения и убедиться, что укороченные трапы подойдут для монтажа, потерпевший подошёл к кессону и спустился на монтажный трап, не оборудованный ограждением. Потеряв равновесие, мужчина упал с высоты около 17 метров, в результате чего получил травмы головы, грудной клетки, живота, рук и ног, от которых скончался на месте.

Свою вину руководитель признал в полном объёме. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.