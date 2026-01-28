Роструд установил причину взрыва в котельной в Нижнем Тагиле, в результате которого погиб человек

Государственная инспекция труда в Свердловской области (Роструд) установила причину взрыва в котельной в Нижнем Тагиле, в результате которого погиб 59-летний кочегар.

«Завершена незамедлительная выездная проверка, проведённая по факту несчастного случая со смертельным исходом, произошедшего 08.01.2026. В ходе контрольного (надзорного) мероприятия установлено, что в здании котельной, расположенной по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Трикотажников д. 2, произошёл прорыв трубы коллекторного узла. В результате взрыва в техническом помещении возникло возгорание, под завалами погиб один человек», — сообщили в Роструде.

При этом инспекторы выявили ряд нарушений трудового законодательства со стороны руководства предприятия ООО «Технопарк ПРОЛЕС», на территория которого произошла трагедия.

«В нарушение требований ст. 214 Трудового кодекса РФ, п. 21 Общих требований к организации безопасного рабочего места (утв. Приказом Минтруда РФ от 29.10.2021 № 774Н) администрацией ООО “Технопарк ПРОЛЕС” не обеспечен контроль технического состояния здания, сооружений и помещений, который должен включать в себя проведение плановых, внеплановых и частичных осмотров здания, сооружений и помещений. Работодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Решается вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной и административной ответственности», — отметили в ведомстве.

Ранее, Следственный отдел по Дзержинскому району Нижнего Тагила возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) по факту гибели 59-летнего кочегара.

Напомним, около 17:00 8 января в здании котельной по улице Трикотажников, 2 произошёл взрыв отопительного котла с последующим пожаром и обрушением здания котельной.