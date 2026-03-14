Утраченные тагильские здания XIX века. Часть 2

Время от времени в тагильских СМИ появляется информация о разрушающихся зданиях, построенных в нашем городе в XIX веке. Часть этих зданий занесена в реестр ОКН (объектов культурного наследия) Свердловской области и, казалось бы, не должна испытывать недостатка внимания и заботы со стороны администрации Нижнего Тагила. Но, к сожалению, этого не происходит. И проблема эта не нова, старинные здания разрушались и в 1950-х, и в 1960-х, и в 1970-х годах прошлого столетия. Как, например, дом крепостного архитектора Кирилла Луценко, жившего в Нижнем Тагиле с середины XIX века.

В отличие от других демидовских крепостных, сделавших карьеру на Нижнетагильском заводе, Кирилл Алексеевич Луценко никогда не просил для себя «вольную» и оставался работать при заводе. За «преданность и безупречную службу» его не раз поощряли Демидовы, как материально, так и «участием» в судьбе его семьи. Архитектор получил от господ заводовладельцев участок земли под застройку на улице 1-й Введенской (ныне — Карла Маркса), где построил добротный каменный дом по своему собственному проекту. После его смерти в доме жил его сын Павел, который был художественным руководителем заводского театра и дирижёром театрального оркестра.

Дом Луценко на ул. Карла Маркса (фото А. Ф. Кожевникова, 60-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

Дом Луценко простоял на улице Карла Маркса до начала 1970-х годов, пока там не начали строить панельные пятиэтажки. Здание снесли, а на его месте вырос дом № 13.

Доходный дом мещанина Старикова стоял на углу улицы 1-й Введенской и Балыковского переулка (улиц Карла Маркса и Огаркова). Он был построен накануне экономического кризиса (1900–1903 годы), и на его первом этаже разместилась первая рабочая столовая Нижнетагильского завода, где Елим Павлович Демидов организовал бесплатные обеды для заводчан. Рабочие завода обедали бесплатно, а все остальные могли за 3 копейки получить большую миску щей с говядиной, тарелку каши и полфунта хлеба. Проработала она до середины 1950-х годов прошлого века — здесь на первых порах находилась столовая индустриально-педагогического техникума, поэтому в некоторых источниках её называют «столовой Юношева» (по имени первого директора техникума Григория Павловича Юношева).

Бывший доходный дом Старикова (фото А. Ф. Кожевникова, 1961 г. / фрагмент ориг. изображения)

Кроме рабочей столовой в доме Старикова находились пивная, чайная, филиал земской библиотеки и первая в Нижнем Тагиле частная аптека Андрея Никифоровича Лохтина. В 1960-х годах строение было снесено, а на его месте построили кафе «Огонёк», ставшее впоследствии рестораном «Хеб».

В конце XIX века на улице находились две парикмахерские «I. Зильбергъ и П. Чернышовъ» и постоялый двор с гостиницей мещанки Дьячковой. В парикмахерских (а это, по сути, были два заведения, работавшие как один «торговый дом», чтобы меньше платить налогов) также можно было купить гребешки, расчёски, заколки, ножи для опасной бритвы и нехитрые товары медицинского назначения. Обе парикмахерские никогда не страдали от нехватки клиентов, как и постоялый двор Дьячковой, особенно в выходные и праздничные дни: ведь рядом находилась Базарная площадь, где всегда было много торговцев и покупателей. Даже когда торговля на Базарной площади поутихла, это место продолжало быть проходным, и услуги парикмахерских продолжали пользоваться спросом.

Парикмахерские Зильберга и Чернышова и постоялый двор Дьячковой

(фото неизв. автора, до 1917 г. / фрагмент ориг. изображения / общ. достояние)

В середине 1920-х годов местные власти обеспокоились строительством в городе здания Госбанка и место, где располагались парикмахерские, постоялый двор и гостиница было самым подходящим: рядом горотдел милиции, большинство советских учреждений находились тоже недалеко, на улице Ленина. Но мещане Дьячкова, Зильберг и Чернышов «не хотели проявлять пролетарскую сознательность» и съезжать с насиженных мест на окраины. В конце 1926 года в одной из парикмахерских случился сильный пожар, уничтоживший все три строения. Остатки пожарища убрали, территорию расчистили, а в 1931 году началось строительство здания Госбанка.

Здание Госбанка на ул. Карла Маркса (фото неизв. автора, 1936 г. / фрагмент ориг. изображения)

После ликвидации Базарной площади на ней долгое время оставалось несколько зданий, которые попали на фотографии 1930–1950-х годов, но затем были снесены. Большинство из них находились на том месте, где сейчас стоят Театр кукол и Александровский пассаж. В этих зданиях долгое время находились различные магазины, как продовольственные, так и промтоварные, а также почта.

Здание, расположенное почти у самых трамвайных путей, до революции принадлежало купчихе Клюхиной, которая успешно торговала готовым платьем и головными платками. После Октябрьской революции в конфискованном строении открылся первый в городе специализированный овощной магазин, где продавали овощи и корнеплоды из уральских совхозов и колхозов и привозные фрукты. Здание снесли в начале 1960-х годов. Ещё одно строение на снимке, стоящее на месте нынешнего здания Театра кукол, принадлежало сразу двум известным торговцам скобяными изделиями —Серебрякову и Голованову. После революции оно долгое время использовалось, как склад. Затем в нём открыли филиал Торгсина (Всесоюзного объединения по торговле с иностранцами), а после ликвидации этого учреждения здание передали под комиссионный магазин.

(фото неизв. автора, 1950-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

Ещё одно каменное здание находилось за трамвайным кольцом напротив кинотеатра «Искра», рядом с Комсомольским сквером. Это был магазин Николая Ведерникова — торговца обувью, зимней одеждой и головными уборами. В советское время в здании располагался сначала магазин «Церабкоп» (Центрального рабочего кооператива), затем книжный магазин, а после — центральное почтовое отделение. Снесли его в 1960-х годах, когда начали расширять проезжую часть проспекта Ленина, несмотря на то, что строение было ещё крепким и вполне пригодным к эксплуатации.

Магазин «Церабкоп» (фото неизв. автора, 1920-е гг. / фрагмент ориг. изображения)

(продолжение следует)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал»;

— Альманах «Тагильский краевед» № 1 - 20 (.pdf)