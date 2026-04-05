История уральского рока. Часть 15

Свой след в развитии рок-музыки в Свердловске оставили ленинградские музыканты — мало кому известный на Урале в начале 80-х Виктор Цой и живая легенда Ленинградского рок-клуба, лидер группы «Зоопарк» Михаил (Майк) Науменко. Оба музыканта приехали в Свердловск 22 декабря 1983 года. Их приезд держался в строжайшей тайне, и информация о запланированных «квартирниках» передавалась из уст в уста только среди своих. Кто организовал приезд ленинградских знаменитостей, никто не знал, и это тоже затрудняло поиски информации о том, где состоятся концерты. Только 10 или 15 лет спустя тайное стало явным: два молодых рок-музыканта из города «Челябинск-70» (ныне — Снежинск) Владимир Емелев (Вова Синий) и Игорь Шапошников (Гоша Рыжий) — основатели рок-группы «Братья по разуму», пользуясь дружескими отношениями с членами Ленинградского рок-клуба, пригласили в Челябинск Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) и Майка Науменко. Но за два дня до отъезда лидер «Аквариума» где-то подхватил тяжёлое пищевое отравление и отправил вместо себя Виктора Цоя, с которым полгода назад записал магнитоальбом «45». В Ленинграде Цой уже был в статусе «восходящей звезды», но на Среднем Урале его почти никто не знал. Поэтому в Челябинске часть концертов отменили, и Владимир Емелев договорился о нескольких выступлениях в Свердловске.

Виктор Цой и Михаил Науменко в Свердловске (фото неизв. автора, 1983 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://avatars.mds.yandex.net/i?id=3bdb7f49e6a6b5d9c2a9907644beb858_l-4507655-images-thumbs&n=13)

Концерты проходили по разным адресам с 22 по 25 декабря. На один из «квартирников» удалось попасть Владимиру Шахрину и Владимиру Бегунову, и выступление произвело на лидеров группы «Чайф» неизгладимое впечатление. Неспроста первые альбомы группы напоминали по звучанию и стилистике творчество «Зоопарка». Песни Виктора Цоя тоже понравились свердловчанам, но всё-таки главной звездой тех выступлений был Науменко, и большинство зрителей шли именно на него.

Одна из легенд Свердловского рок-клуба гласит, что на один из концертов Цоя и Науменко попал Александр Башлачёв и «остался в восторге». Но это лишь легенда: «СашБаш» (студенческое прозвище Башлачёва в период его учёбы в УрГУ) летом 1983-го защитил диплом и в октябре уже был в родном Череповце, где продолжил сотрудничество с группой «Рок-сентябрь». Скорее всего, Александра Башлачёва перепутали с его другом — литератором и сценаристом Сергеем Нохриным.

Александр Башлачёв и Сергей Нохрин – студенты УрГУ (фото Сергея Нохрина / фрагмент ориг. изображения)

(https://glstatic.rg.ru/resize400x547/uploads/images/2019/07/20/489bc5a6f61e9f7.jpg)

В Свердловск «СашБаш» возвращался со своими концертами дважды: весной 1985-го и в октябре 1987 года, причём последние концерты проходили под эгидой Свердловского рок-клуба.

Тесное сотрудничество с ленинградскими рок-музыкантами у свердловчан стало формироваться в марте 1987 году, когда в Ленинграде выступили с концертами «Наутилус» и «Чайф», а с ответным визитом в Свердловск приехала группа «Алиса». Через три месяца администратора Свердловского рок-клуба Александра Калужского пригласили в жюри V фестиваля Ленинградского рок-клуба. С тех пор такие визиты с каждым годом становились всё чаще и чаще к взаимному удовольствию и музыкантов, и публики. Но мало кто знает, что первые контакты Ленинградского рок-клуба и ещё несуществующего Свердловского рок-клуба начались в середине 1985 года, когда на берега Невы несколько раз съездил Илья Кормильцев в ранге инструктора свердловского городского отдела культуры. Целью визитов был обмен опытом по взаимодействию рок-клуба с партийными и силовыми структурами города.

«Поначалу в успех свердловчан в Ленинграде не верили, и к гостям с Урала там относились как к ходокам из сибирской глуши. Это раздражало. Как-то раз я, прежде чем войти в кабинет президента ЛРК Николая Михайлова, с порога спросил: “А лапти снимать, или можно в них?” Коля смутился. Я прочёл ему короткую лекцию о свердловской рок-музыке, и он одарил меня контрамаркой на какой-то концерт», — вспоминал позднее Кормильцев.

В это время процесс создания рок-клуба в Свердловске уже вступал в затяжной период последних согласований. Грахов и Калужский едва ли не каждый день ходили по кабинетам ответственных партработников всех уровней, чтобы получить очередную подпись. В это время свердловский рок едва не лишился «Наутилуса»: участники группы защитили дипломы и получили направления на работу по специальности в другие города. Вячеслав Бутусов должен был уехать в Тюмень, Андрей Саднов — в Первоуральск, Дмитрий Умецкий — куда-то в Сибирь. Бутусов и Умецкий делали всё, что могли, чтобы хотя бы отсрочить отъезд, и в конце концов оба остались в Свердловске.

Вячеслав Бутусов на защите диплома (фото из архива Дм. Карасюка / фрагмент ориг. изображения)

(https://royallib.com/zip_emu/br/453/453970/i_039.jpg)

Андрей Саднов сразу собрался и уехал по месту распределения, в родной Первоуральск. Там он работал в проектно-архитектурном отделе. В 1986 году создал группу «Первоуральск», в которой играл с друзьями. В 1994-м, когда у «Наутилуса» освободилась вакансия, рекомендовал Бутусову своего гитариста Николая Петрова, который играл в «Наутилусе» вплоть до распада группы. В 2008 году Андрей Владимирович Саднов был назначен главным архитектором Первоуральска, а через четыре года освобождён от занимаемой должности в связи с реорганизацией городской администрации.

«Наутилус» в Свердловске. Андрей Саднов второй справа (фото неизв. автора, 1984 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://ic.pics.livejournal.com/dubikvit/65747770/4973686/4973686_original.jpg)

В середине 1985 года по Свердловску стали распространяться магнитофонные записи совершенно неизвестных рок-исполнителей. Правда, одну из них знатоки уральского рока идентифицировали довольно быстро. Коробка с магнитофонной плёнкой, подписанная «Визовский пруд, записано в ДК им. Горького», была продуктом группы «Чайф», в состав которой помимо двух Владимиров — Шахрина и Бегунова, входили ещё Антон и Алина Нифантьевы. Положительных отзывов сборник песен будущих «зубров» уральского рока не собрал ни одного. Правда, и хулить «Чайф» никто не стал. «Нас все боялись. Мы же менты. Кто знает, что у нас на уме?», — шутил Владимир Бегунов 20 лет спустя. Позднее выяснилось, что музыканты почти никому из коллег по цеху не показывали эту запись. «Стеснялись, слишком простыми выглядели наши песни по сравнению с творчеством других ребят», — признавался позже Шахрин. Скорее всего, это было правдой: «Визовский пруд» был записан ещё в 1984-м, а на широкую публику вышел почти через год.

Изначально коллеги по рок-цеху относились к «Чайфу» с прохладцей и каким-то снисхождением. А некоторые назвали их «пролетариями в роке». У свердловских звукорежиссёров тоже были претензии к Шахрину и компании. Говорили, что они грязно играют, издавая какие-то посторонние звуки, природу которых трудно установить. Бегунов на это отшучивался словами Майка Науменко: «Какой же рок-н-ролл без лажи?» (ранее эту фразу произнёс лидер The Rolling Stones Мик Джаггер в одном из своих ранних интервью), а Шахрин смущался и принимался вновь оттачивать свою технику игры на гитаре. Позднее природу «лажи» выяснил Вадим Самойлов (лидер «Агаты Кристи» является ещё и первоклассным звукорежиссёром). Оказалось, что посторонние звуки возникают при повторном касании струны после удара по ней пальцем или медиатором. Как выяснилось, такая техника игры на гитаре существует давным-давно. Она довольно сложная и используется многими именитыми гитаристами, а Шахрин освоил её по наитию, сам того не зная.

Группа «Чайф» в ДК им. Горького, 1984 г. (фото из архива Дм. Карасюка / фрагмент ориг. изображения)

(https://royallib.com/zip_emu/br/453/453970/i_040.jpg)

Раскрутился «Чайф» в 1985-м с помощью экс-гитариста группы «Трек» Михаила Перова, и на момент открытия Свердловского рок-клуба группа пришла уже с солидным репертуаром: в её багаже было два магнитоальбома «Волна простоты» (16+) и «Дурные сны» (16+). Вряд-ли любители уральского рока найдут эти магнитоальбомы на торрентах или файлообменниках. Всё, что можно найти там — это двойной магнитоальбом «Жизнь в розовом дыму» (16+) (1985). Так вот, это они и есть. Просто по совету Михаила Перова оба альбома были объединены в один. Возможно, музыканты посчитали, что «двойник» придаст их имиджу солидности. Так это или нет, сейчас этого уже никто не помнит. Тогда же, в 1985-м, состоялись первые выступления группы на большой публике. Произошло это 29 сентября на сцене недавно открытого в Свердловске Дома культуры МЖК. Эту дату «Чайф» и считает своим официальным днем рождения.

Группа «Чайф» (фото Анатолия Ульянова, 1986 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://storage.yandexcloud.net/wr4img/574146_i_065.jpg)

(продолжение следует)

Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».

По материалам:

— Д. Карасюк «Ритм, который мы...» онлайн проект "Вики Чтение" (https://design.wikireading.ru/h4AQ8pW3R1)

— Д. Карасюк «История свердловского рока 1961-1991 От «Эльмашевских Битлов» до «Смысловых галлюцинаций»

— В. Володин и О. Удовенко «Группы СССР» © 2009-2011 (https://gruppasssr.ru)

— А. Кушнир «100 магнитоальбомов советского рока», © 1999 г. изд. «Омега-Л», 2024 г.