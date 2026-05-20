В Нижнем Тагиле велосипедист при падении разбил окно офисного здания, а потом скрылся (ВИДЕО)

В понедельник, 18 мая, в вечернее время в центре Нижнего Тагила произошёл курьёзный инцидент с участием велосипедиста.

Как видно на записи с камер видеонаблюдения, опубликованной в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», около 23:00 неаккуратный велосипедист, двигавшийся по тротуару возле дома № 63д на проспекте Мира, проигнорировал наличие рядом пандуса и решил проехать по ступеням. В итоге мужчина потерял равновесие и врезался прямо в окно офисного здания, после чего сразу же покинул место происшествия.

Представители организации, находящейся в здании, выразили надежду на то, что мужчина не получил серьёзных травм, и попросили его о компенсации ущерба.

«Причинив ущерб нашей организации, вообще-то было бы не дурным тоном, если бы вы объявились как минимум с извинениями и раскаянием. Мы понимаем, что умысла испортить чужое имущество изначально, скорее всего, в ваших планах не было, но тем не менее по закону вы должны компенсировать расходы пострадавшей стороне. Ни извинений, ничего, словно это норма. Ведь получается, если бы не камеры видеонаблюдения, установленные у нас, мы бы никогда не узнали и никогда бы не подумали, что это не заурядные вандалы, а припозднившийся дезориентированный велосипедист», — сообщили в компании.