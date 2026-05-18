В Нижнем Тагиле маленькая девочка разбилась насмерть, выпав из окна

В прошедшую пятницу, 15 мая, в одном из дворов на Гальянке произошёл несчастный случай с маленьким ребёнком.

Как рассказали сообществу «Инцидент Нижний Тагил» очевидцы, днём возле дома №7/3 на Черноисточинском шоссе была обнаружена девочка примерно 6 лет, которая выпала из окна 9-го этажа. По предварительной информации, в момент трагедии родителей дома не было. Скорую помощь вызвали случайные прохожие, заметившие лежащего на асфальте ребёнка.

«Она ещё была жива, но в очень, видимо, тяжёлом состоянии, еле заметные признаки жизни подавала. Скорая приехала очень быстро, и начались реанимационные мероприятия, но, к сожалению, это не помогло. Рядом с тельцем малышки лежала куколка, по всей видимости, девочка игралась, могла упасть куколка, и она могла выглянуть посмотреть, куда она упала, или, может быть, хотела поймать её», — рассказал очевидец.

В Следственном комитете Свердловской области от комментариев АН «Между строк» воздержались.