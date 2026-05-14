В Нижнем Тагиле 16 и 17 мая перекроют центральные улицы на время проведения забега «Дай пять!» и Всероссийской акции «Ночь музеев»

В предстоящие выходные, 16 и 17 мая, в Нижнем Тагиле будут частично перекрыты центральные улицы города. Перекрытие связано с двумя ежегодными мероприятиями — забегом «Дай пять!» (6+) и Всероссийской акцией «Ночь музеев».

В связи ежегодной Всероссийской акцией «Ночь музеев» 16 мая с 15:30 будет запрещена остановка и стоянка транспорта, а с 16:30 до окончания мероприятия будет закрыто движение на участке от дома № 7 на улице Уральской до дома №1 на проспекте Ленина и на улице Огаркова на участке от улицы Уральской до проспекта Ленина.

В связи с забегом «Дай пять!» (6+) 16 мая с 22:00 будет запрещена остановка и стоянка транспорта, а 17 мая с 7:00 и до окончания мероприятия будет перекрыто движение на участках дорог:

— по проспекту Ленина на участке от дома № 1 на проспекте Ленина до улицы Октябрьской революции;

— по проспекту Строителей на участке от улицы Пархоменко до улицы Октябрьской революции;

— по проспекту Мира на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— по улице Вязовской на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса;

— по улице Первомайской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Горошникова;

— по улице Красноармейской на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской;

— по улице Огаркова на участке от улицы Карла Маркса до улицы Уральской.

Также, в Центре организации дорожного движения Нижнего Тагила сообщили, что 17 мая будут организованы временные места остановок общественного транспорта:

— в направлении от улицы Октябрьской революции в сторону улицы Островского возле домов № 23а, № 65 и №83 на улице Карла Маркса;

— в направлении от улицы Островского в сторону улицы Октябрьской революции возле домов № 28к2, № 50 на улице Карла Маркса и возле сквера «Пионерский»;

— в направлении от улицы Газетной в сторону проспекта Ленина возле дома № 23 на проспекте Мира.