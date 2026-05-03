Тагильские артисты стали победителями Кубка России по танцам

03.05.2026 12:04
Артисты старшей группы образцовой студии классического танца «Прима–Арт» ДК им. И. В. Окунева (руководитель Ольга Герасимова) стали победителями Кубка России по танцам 2026 (6+), который стартовал вчера в Екатеринбурге.

Коллектив из Нижнего Тагила выступал в номинации «Эстрадный танец». Танцовщицы представили на турнире номер  «Хоро» в постановке лауреата национальной театральной премии «Золотая Маска» хореографа Ашота Назаретяна.

В соревнованиях принимают участие команды, пары и сольные танцоры разных стилей со всей России. 2 мая выступили артисты в жанрах современного и эстрадного танцев и уличных направлений: high heels, frame up strip. Сегодня танцоры представят танго и социальный танец. В этом году турнир проводится в 17-й раз.

Фото: 
образцовая студия классического танца «Прима–Арт»
