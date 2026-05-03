Тагильские артисты стали победителями Кубка России по танцам

Артисты старшей группы образцовой студии классического танца «Прима–Арт» ДК им. И. В. Окунева (руководитель Ольга Герасимова) стали победителями Кубка России по танцам 2026 (6+), который стартовал вчера в Екатеринбурге.

Коллектив из Нижнего Тагила выступал в номинации «Эстрадный танец». Танцовщицы представили на турнире номер «Хоро» в постановке лауреата национальной театральной премии «Золотая Маска» хореографа Ашота Назаретяна.

В соревнованиях принимают участие команды, пары и сольные танцоры разных стилей со всей России. 2 мая выступили артисты в жанрах современного и эстрадного танцев и уличных направлений: high heels, frame up strip. Сегодня танцоры представят танго и социальный танец. В этом году турнир проводится в 17-й раз.