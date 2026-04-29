Житель Нижнего Тагила заплатит более 140 тысяч рублей за утилизацию изъятого у него алкоголя

В 2021 году мировой судья Тагилстроевского судебного района привлёк тагильчанина к административной ответственности за нарушение правил розничной продажи алкоголя (ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ) и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 10 тысяч рублей. Изъятая у мужчины алкогольная и спиртосодержащая продукция была направлена на уничтожение в Росалкогольтабакконтроль. Ведомство понесло расходы на вывоз, хранение и утилизацию продукции на общую сумму 138 503 рубля.

Росалкогольтабакконтроль обратилась с иском о взыскании убытков в указанной сумме в Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила. Суд отказал в удовлетворении иска в связи с пропуском срока исковой давности, посчитав, что он должен исчисляться с момента вынесения постановления мирового судьи – с апреля 2021 года. Истец обжаловал решение в суде апелляционной инстанции.

«Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда, рассмотрев материалы дела, признала такой вывод ошибочным. Она отметила, что течение трёхлетнего срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Как пояснил в суде истец, Росалкогольтабакконтроль получил постановление мирового судьи в сентябре 2022 года, примерно тогда же, после составления акта приёма-сдачи услуг по уничтожению продукции, был определён окончательный размер убытков. С иском о взыскании суммы убытков истец обратился в суд в августе 2025 года, то есть в пределах трёхлетнего срока исковой давности», — говорится в официальном канале судов Свердловской области.

Свердловский областной суд отменил решение Тагилстроевского районного суда и взыскал с мужчины убытки в размере 138 503 рублей, а также 5 155 рублей госпошлины. Решение вступило в законную силу.