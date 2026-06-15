ЕВРАЗ активно участвует в образовательных инициативах некоммерческих организаций в России

В Нижнем Тагиле состоялась всероссийская стажировка для руководителей ресурсных центров и некоммерческих организаций. Организатором мероприятия выступил городской «Центр общественных инициатив» при финансовой поддержке компании ЕВРАЗ. Основной целью проекта был обмен опытом в привлечении креативных сообществ к социально значимой деятельности.

В стажировке приняли участие свыше 25 представителей ресурсных центров из различных городов России, включая Москву, Екатеринбург, Хабаровск, Челябинск, Нижний Тагил, Ишим и другие. Обучение участников проводили федеральные эксперты в области развития некоммерческих организаций из Архангельска и Тюмени.

Программа стажировки объединяла деловые сессии и насыщенную культурно-образовательную программу. Участники посетили креативный кластер «Самородок», где ознакомились с выставкой проекта «ЕВРАЗ — детям». На этой выставке были представлены работы детей с ограниченными возможностями здоровья, созданные в рамках арт- и фототерапии. Делегаты также совершили экскурсию на Лисью гору, посетили экспозицию музея «Горнозаводской Урал», побывали на встрече в «Маленьком театре» и художественных мастерских, а также приняли участие в профильных мастер-классах. В рамках промышленного туризма гости побывали на производственной площадке ЕВРАЗ НТМК и оценили масштабы деятельности ведущего металлургического предприятия Урала. Завершающими мероприятиями программы стали деловая игра «Культурный калейдоскоп», семинар с участием федеральных экспертов и церемония подведения итогов с вручением сертификатов.

«Наши территории живут не только производством. Мы видим устойчивый запрос жителей на участие в изменениях и развитии городской среды. ЕВРАЗ поддерживает такие инициативы: социальные проекты и инвестиции компании уже много лет решают конкретные задачи в городах присутствия», — отметила директор по взаимодействию с органами государственной власти и КСО ЕВРАЗа Мария Дронова.

«Нижний Тагил выбран площадкой стажировки не случайно. Нам есть что показать и чем поделиться с коллегами из других регионов. За многие годы партнерства с ЕВРАЗом здесь накоплен значительный опыт развития местных инициатив. Уверен, что это поможет участникам внедрять эффективные решения на своих территориях», — прокомментировал первый заместитель главы администрации Нижнего Тагила Вячеслав Горячкин.