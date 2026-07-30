В Нижнем Тагиле девушка на иномарке вылетела на рельсы и парализовала движение трамваев

Сегодня в Нижнем Тагиле движение трамваев на ГГМ в обе стороны было парализовано из-за ДТП. На участке дороги возле Лисьей горы по улице Береговая-Ударная 31-летняя водитель автомобиля Kia, двигаясь в направлении ГГМ, не справилась с управлением. В результате машина вылетела на трамвайные пути и перевернулась, сообщает ИА «Все Новости».

На место ДТП прибыли полиция и скорая помощь, пострадавшую осмотрели медики скорой помощи, госпитализация ей не потребовалась. У автомобиля повреждены крыша, боковая часть и лобовое стекло.

На момент публикации материала движение трамваев восстановлено.