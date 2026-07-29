«Очень странный продукт». В магазине сети «Магнит» на Вагонке покупатели обнаружили многозерновой хлеб, покрытый толстым слоем плесени

В Нижнем Тагиле в супермаркете «Магнит» на Ленинградском проспекте покупатели обнаружили многозерновой хлеб, покрытый толстым слоем плесени, но с неистёкшим сроком годности. Фотографиями необычной находки они поделились с редакцией АН «Между строк».

«Какой-то очень странный продукт. Срок годности до сентября текущего года, но он покрыт толстым слоем плесени. Мы посмотрели, другие брикеты с таким хлебом, вроде бы, нормальные, почему этот оказался таким, непонятно», — рассказали АН «Между строк» покупатели.

Продукт выпускается под брендом «Сибирский зерновой хлеб», его производит компания «Сибирский пекарь» из Омска. Обнаруженный покупателями брикет называется «Хлеб зерновой “Мультизлаковый со льном“».

Необычные находки в сети «Магнит» уже не первый раз попадают в поле зрения тагильчан. Ранее наша читательница обнаружила в магазине на улице Первомайской запечатанную упаковку бекона без бекона. До этого, покупатель заметил в магазине на Ленинградском проспекте запечатанную упаковку зефира, где не было двух зефирин.