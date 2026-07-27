В Нижнем Тагиле в результате обрушения карьера погибла 13-летняя девочка

В Нижнем Тагиле 13-летняя девочка погибла на Лебяжинском карьере. Трагедия произошла в минувшую пятницу, 24 июля. Школьница упала в воду с края карьера, который резко обвалился. Другие отдыхающие бросились ей на помощь, но не смогли достать девочку.

«Был жаркий день, на карьере отдыхало много подростков. Компания парней увидела трещину и стала пинать по ней. В этот момент на краю стояла Ирина (имя изменено — Прим. ред.). Подруга сказала ей, что нужно отойти в сторону: она испугалась обрушения карьера. Внезапно карьер начал разваливаться, Ирина упала в воду с десяти метров, её завалило песком. Подростки стали кричать, многие кинулись на помощь», — сообщил Е1. RU очевидец.

После случившегося к карьеру приехали спасатели. По словам друзей девочки, её тело до сих пор не смогли вытащить на берег.

«Мы всем пляжем побежали вытаскивать её. Нас было, наверное, человек 15. Копали, всё перекопали там, а её нет», — добавила ещё одна очевидица.

Известно, что недавно девочке исполнилось 13 лет. Она училась в шестом классе в одной из тагильских школ. На берегу карьера её друзья и близкие возвели стихийный мемориал.

Редакция АН «Между строк» обратилась за комментарием в ОНД и ПР Нижнего Тагила, Следственный комитет по Свердловской области и МБУ «Центр защиты населения». На момент публикации получить информацию от тагильских спасателей и МЧС не удалось, в СК ситуацию не комментируют.