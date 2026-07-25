В Екатеринбурге после падения обломков БПЛА произошло возгорание на автостоянке рядом со складом Wildberries

В Екатеринбурге произошло возгорание на автостоянке, расположенной недалеко от склада Wildberries в Чкаловском районе города. Причиной пожара стало падение обломком БПЛА.

«В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв.м в Чкаловском районе Екатеринбурга. Объекты экономики и инфраструктуры не повреждены. Люди были эвакуированы, пострадавших нет. Все ответственные службы работают на месте. Пожар локализован, угрозы распространения нет. Идёт ликвидация последствий», — написал в своём Telegram-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Он отметил также, что атака БПЛА на регион была отражена и призвал жителей области быть бдительными.

В компании Wildberries сообщили, что логистический объект не пострадал, но, на время, приостановил работу. Сотрудники были эвакуированы. Возобновление работы комплекса планируется в ближайшее время.