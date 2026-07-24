Подросток на электросамокате пострадал при столкновении с велосипедистом на тротуаре в Нижнем Тагиле

На тротуаре на улице Челюскинцев в Нижнем Тагиле столкнулись велосипедист и электросамокатчик. Авария произошла вечером 23 июля у дома № 47. По данным Госавтоинспекции, 21‑летний велосипедист и 14‑летний водитель электросамоката ехали навстречу друг другу по тротуару и столкнулись. В результате ДТП пострадал подросток, его доставили в Детскую городскую больницу № 3.

Автоинспекторы проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. В отношении матери подростка возбудили административное дело по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за допуск к управлению транспортным средством лица, не имеющего права управления.

Госавтоинспекция напоминает, что при движении на средствах индивидуальной мобильности по тротуарам и в пешеходных зонах водители обязаны внимательно следить за обстановкой и выбирать скорость, безопасную для манёвров в ограниченном пространстве.