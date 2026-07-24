В нижнетагильской инфекционной больнице открылся первый в регионе модульный пищеблок

В Городской инфекционной больнице Нижнего Тагила при поддержке ЕВРАЗа открылся первый в Свердловской области модульный пищеблок.

«Мы сейчас делаем в модулях разные структурные подразделения: фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, поликлиники, приёмные покои. Впервые открываем модульный пищеблок. Здесь соблюдена технология приготовления и хранения продуктов питания. Есть и пароконвектоматы, и протирочные машины, что особенно важно для детского питания и для пожилых людей, можно абсолютно все лечебные столы пациентам обеспечить», — сказала замгубернатора, министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, принимавшая участие в открытии пищеблока.

Сотрудники медучреждения, на базе которого действует межмуниципальный медицинский центр, обеспечивают доступ к специализированной помощи для 625 тысяч жителей. Ежегодно в круглосуточном стационаре больницы получают лечение около 7 тысяч пациентов, еще до 2 тысяч человек находятся там для ухода за близкими.

Прежний пищеблок площадью 369 квадратных метров располагался в крыле здания, которое за десятилетия службы пришло в аварийное состояние. Его сменил новый удобный модуль общей площадью 423 квадратных метра, где можно готовить до 4 тысяч блюд в день и обеспечивать полноценным питанием до 350 человек ежедневно. Стоимость нового объекта вместе с оборудованием составила порядка 80 млн рублей.

Проект реализован в рамках трёхстороннего соглашения, заключенного ранее между правительством области, администрацией города и ЕВРАЗом.

«Поддержка всех социальных объектов — это одно из главных направлений ЕВРАЗа. Открытый сегодня пищеблок — одна из маленьких побед, которые мы совместно с городом и правительством области делаем в рамках трёхсторонних соглашений. Модуль построен в срок и в соответствии с проектом», — сказал операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.