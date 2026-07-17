Тагильские выходные, топ-6: байк-фестиваль, автогонки на парковке и финал Чемпионата мира по футболу

О том, чем заняться 18 и 19 июня

Что общего у металлурга и байкера? Первый металл плавит, второй — слушает. Ну а наша традиционная подборка самых интересных событий предстоящих выходных поможет вам провести время интересно и с пользой.

Байк-фестиваль «Демидовские огни» (6+)

18 июля

Жителей и гостей Нижнего Тагила ждут мотопробег, семейные площадки, зрелищные выступления стантрайдеров и большой вечерний концерт с участием экс-солиста рок-группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова.

«Демидов посад» (0+)

18 июля с 15:00 до 21:00

в парке им. А.П. Бондина, на зелёной лужайке напротив главной площади

Центральная городская библиотека приглашает тагильчан провести день в гостях у знаменитой уральской горнозаводской династии. В рамках фестиваля «Демидовские огни» откроется «Демидов посад» — территория, посвящённая жизни, делам и увлечениям рода Демидовых. Гостей ждут мастер-классы, развлечения, подарки и фотозоны. В течение всего праздника будет работать книжный киоск. Вход свободный.

Концерт группы «Семейный подряд» (6+)

18 июля с 18:00 до 19:00

в ТРЦ «Депо», сцена у фудкорта

Вокально-инструментальный ансамбль «Семейный подряд» — единственная в своём роде рок-группа Нижнего Тагила, состоящая из членов одной семьи: мама, папа, дочь и сын. В репертуаре — хиты Creedence Clearwater Revival, Sweet, Slade, The Beatles, ZZ Top и других легенд рока, ритм-н-блюза и рок-н-ролла. А для любителей гранжа в запасе есть даже одна песня Nirvana.

Выставка гоночных машин (6+)

18 июля с 12:00 до 19:30

парковка у ТРЦ «Депо»

Организаторы приглашают всех любителей автомобилей, скорости и звука на фестиваль BURNFEST. Гостей ждёт выставка гоночных машин, автозвук и автогонки на парковке.

Игры с аниматором для детей (0+)

18 и 19 июля с 16:00 до 18:00

в ТРЦ «Депо»

Организаторы приглашают на бесплатные игры с аниматором. 18 июля маленьких гостей ждёт встреча с куколками LOL, 19 июля — Хэлоу Китти.

Ночная трансляция финала Чемпионата мира по футболу (18+)

19 июля с 23:30

в ресторане «Пожарка»

Впервые в ресторане «Пожарка» — ночная трансляция финала Чемпионата мира по футболу. Ночь большого футбола, ярких эмоций и незабываемой атмосферы. Приходите с друзьями, болейте за своих фаворитов, наслаждайтесь любимыми блюдами и напитками и проживите главный матч года вместе.