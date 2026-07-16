В Нижнем Тагиле гадалка, укравшая у 95 летней старушки 95 тысяч рублей, отделалась извинениями и штрафом

Сегодня, 16 июля, Тагилстроевский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор 49-летней Марии Вишняковой, которая в мае похитила у 95-летней пенсионерки 95 тысяч рублей под предлогом снятия порчи. Женщина признана виновной по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба гражданину).



Напомним, на улице незнакомка подошла к пенсионерке и заявила, что на неё наложена порча. Она безвозмездно предложила свои услуги по снятию проклятия, и пожилая женщина согласилась впустить незнакомку в квартиру. Оказавшись в квартире, злоумышленница инсценировала обряд, убедив хозяйку передать ей свои сбережения. Пока пенсионерка отвлекалась, обвиняемая в два приёма похитила часть переданных ей денежных средств, возвращая потерпевшей оставшуюся сумму, чтобы не вызвать подозрений.

«В ходе предварительного расследования Вишнякова признала свою вину в хищении у пенсионерки 95 тысяч рублей, раскаялась в содеянном и выплатила потерпевшей в счёт возмещения ущерба 90 тысяч рублей. В ходе судебного разбирательства Вишнякова выплатила потерпевшей ещё 5 тысяч рублей в счёт возмещения материального ущерба, а также дополнительно компенсацию в размере 15 тысяч рублей и принесла потерпевшей извинения. Потерпевшая в суде приняла извинения, простила подсудимую и просила освободить её от наказания», — сообщает пресс-служба Тагилстроевского районного суда.

При вынесении приговора Тагилстроевский районный суд учёл, что Вишнякова извинилась перед потерпевшей, полностью возместила вред, положительно характеризуется и имеет постоянную работу. В итоге суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 90 тысяч рублей. По информации прокуратуры, в 2020 и 2021 годах женщина уже привлекалась за совершение аналогичных преступлений.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.