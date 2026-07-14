В Нижнем Тагиле суд не стал лишать свободы водителя мусоровоза, задавившего насмерть ребёнка

Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения водителю мусоровоза, обвиняемому в ДТП со смертельным исходом. Напомним, трагедия произошла 12 июля. По предварительным данным, девочка ехала на велосипеде в частном секторе микрорайона Голый Камень, упала и оказалась под колёсами машины. От полученных травм она скончалась.

Установлено, что водителю 55 лет, стаж вождения по категории «С» — 32 года. Ранее к административной ответственности за нарушения ПДД он не привлекался. В момент ДТП в автомобиле находился один, был пристёгнут ремнём безопасности, в рейс выехал трезвым. По словам водителя, во время движения он не заметил девочку, находившуюся на проезжей части, и лишь после остановки понял, что совершил наезд на ребёнка.

После ДТП следователи возбудили уголовное дело на водителя по ч. 3 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека». 13 июля состоялось заседание суда, на котором водителю избрали меру пресечения.

Следствие просило не лишать обвиняемого свободы. Рассмотрев материалы дела, Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определённых действий. Обвиняемому запрещено управлять транспортными средствами.

Постановление может быть обжаловано в течение 3 суток.