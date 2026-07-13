Косьба, хороводы и забег на лыжах по траве. В селе под Нижним Тагилом прошёл турнир косарей

В селе Новая Башкарка под Нижним Тагилом прошёл 10‑й юбилейный турнир косарей на приз главы Муниципального округа Горноуральский.

Соревнования проводятся в июле, поскольку традиционно косьба начиналась именно в этот месяц. Участники турнира, как бегуны на дистанции, выстроившись в ряд на старте, должны были по сигналу начать косьбу и на время выкосить определённый участок луга.

Гостей соревнований ждали конкурсы на лучший венок из полевых цветов, самый оригинальный банный веник, конкурс по рубке дров колуном и даже забег на лыжах по траве. А также участники и гости водили хороводы и пили ароматный травяной чай со свежей выпечкой.

Турнир проходит при поддержке индивидуального предпринимателя Елены Максименко (магазин «КАСКАД»).