На фестивале «Демидовские огни» в Нижнем Тагиле ждут байкеров из Белоруссии и Казахстана

В Нижнем Тагиле подходит к концу подготовка к байк-фестивалю «Демидовские огни». Глава города Владислав Пинаев провёл заседание оргкомитета, на котором обсудили последние детали проведения мероприятия и движение колонны мотоциклистов по улицам города. По словам мэра, фестиваль такого масштаба с участием байкеров в Нижнем Тагиле проводится впервые, поэтому в дни его проведения возможны временные неудобства. В частности, на отдельных улицах будет ограничено движение автотранспорта.

«”Демидовские огни” — отличная реклама нашему городу. К нам приедет очень много гостей из других городов и регионов России. Ждём байкеров из Белоруссии и Казахстана. Пост о фестивале только на страничке организаторов собрал более 320 тысяч просмотров, и это говорит о высоком интересе к мероприятию», — отметил Владислав Пинаев.

По словам одного из организаторов Дарьи Синёвой, основная работа на площадках уже завершена. Сейчас внимание сосредоточено на логистике и маршруте колонны мотоциклов, которая во второй день фестиваля проедет по городу. Для клуба «Чёрные ножи» это уже 20-й фестиваль, однако в этом году концепция изменена — задача состоит в том, чтобы максимально широко показать мотокультуру жителям города и привлечь к ней новую аудиторию.

«Фестиваль открыт для всех, у нас нет ограничений. Программа насыщенная, и мы хотим, чтобы зрители смогли посетить все локации. Нижний Тагил может стать традиционной площадкой для проведения байк-фестиваля “Демидовские огни”, и мы уже думаем о следующем годе», — сказала Синёва.

До начала фестиваля остаётся неделя. За это время оргкомитет проведёт ещё два заседания и дополнительно проверит маршрут колонны.