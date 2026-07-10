Госдума продлила действие «гаражной амнистии» до 2031 года

Госдума приняла во втором чтении законопроект о продлении «гаражной амнистии» до 1 сентября 2031 года. Документ опубликован в картотеке нижней палаты российского парламента. Срок действия «гаражной амнистии» должен был завершиться 1 сентября 2026 года.

Под амнистию подпадают капитальные гаражи, построенные до конца 2004 года и не признанные самовольными постройками. Амнистия не распространяется на временные металлические гаражи, подземные парковки в многоквартирных домах и офисных зданиях, а также незаконные постройки.

«Гаражная амнистия» была принята в России в сентября 2021 года. Она позволяет гражданам в упрощённом порядке оформить в собственность гаражи, а также землю под ними.

За время действия «гаражной амнистии» ею воспользовались 800 тысяч граждан России.

Авторы законопроекта зампредседателя Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев и глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.