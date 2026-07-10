В Алапаевске выступят Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы»

18 июля в рамах проекта «Путь Чайковского» в Алапаевске на площади у Дома-музея композитора выступят народный артист СССР Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».

«Пусть это прозвучит пафосно, но благодаря таким проектам российский народ заново начинает гордиться собой. У жителей городов, где мы даём концерты, меняется взгляд на родные места, появляются новые смыслы. Можно сказать, даже, они начинают понимать, что такое Россия и русский народ», — отметил Юрий Башмет.

Проект «Путь Чайковского» уже пятый год объединяет города, связанные с жизнью и творчеством Петра Чайковского. По замыслу Юрия Башмета, музыка композитора возвращается туда, где проходил его жизненный путь, помогая современным слушателям по-новому открыть историю этих мест. В Алапаевсе Чайковский прожил полотра года будучи ребёнком и позднее называл его особым миром детства, семьи, любви и счастья.

Для Алапаевска участие в проекте уже стало доброй традицией. С 2024 года город ежегодно принимает концерты под руководством Башмета. В прошлом году здесь прошёл музыкальный спектакль «Евгений Онегин» (12+) с участием Константина Хабенского, Ольги Литвиновой, солистов ведущих музыкальных театров страны, Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» и Симфонического хора Свердловской филармонии.

В этом году в программе концерта произведения Петра Чайковского, включая «Элегию памяти Самарина», «Воспоминание о Флоренции», романсы, а также сочинения для скрипки, виолончели и трубы с участием приглашенных солистов. Ведущей вечера станет актриса Ольга Литвинова.