Два сотрудника «Уралвагонзавода» получили премию Черепановых

Губернатор Свердловской области Денис Паслер вручил награды двум сотрудникам УВЗ, которые стали лауреатами премии имени Черепановых. Церемония вручения прошла накануне, 8 июля, в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2026».

Владимир Паньшин работает заместителем главного инженера управления механосборочного производства АО «НПК «Уралвагонзавод». Он был награждён за координацию научно-исследовательской и производственной деятельности при создании новой продукции специального назначения.

Также награду за личные заслуги в производстве и восстановлении изделий спецтехники в рамках реализации государственного оборонного заказа получил директор по качеству АО «НПК «Уралвагонзавод» Александр Фишер.

«Свердловская область заслуженно славится своими научными и инженерными школами. Мы — первые на Урале по числу разработанных передовых производственных технологий и первые в России по числу используемых технологий. Входим в топ-5 по количеству заявок на полезные модели. Это результат, в том числе, и ваших усилий. Сегодня, в новых экономических и геополитических условиях, стратегически важной становится консолидация сил, направленных на модернизацию промышленности», — сказал Денис Паслер.

Ещё одним лауреатом премии из Нижнего Тагила стал творческий коллектив ЕВРАЗ НТМК. Сотрудники коксохимического производства Анастасия Шестоперова и Ольга Михеева отмечены за успешную разработку и внедрение проекта по оптимизации состава шихты для коксования.

Премия имени Черепановых вручается в Свердловской области уже в 29-й раз. В этом году её лауреатами стали 30 авторов перспективных инженерных и научно-технических разработок: пять индивидуальных лауреатов и 25 специалистов в составе девяти творческих коллективов. За всё время существования награды, учреждённой в 1997 году, её обладателями стали 527 инженеров.