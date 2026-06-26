Тагильские выходные топ-7: турнир по армрестлингу, фигуры на траве, молодёжная тусовка, живая музыка, мастер-классы и ярмарки

О том, чем заняться 27 июня

26 лет — это когда ты всё ещё молод душой, но вместо обеда выбираешь вздремнуть. Ну а мы составили для вас традиционную подборку самых интересных мероприятий, которые пройдут в День молодёжи. Рекомендуем провести ближайшие выходные максимально весело и полезно.

Мастер-класс «Летние феи» (6+)

27 июня в 12:00

в Парке скульптур советского периода (ул. Уральская, 7)

Лето — время чудес, ярких красок и лёгких крыльев за спиной. Вместе с организаторами вы создадите свою неповторимую Летнюю фею — хранительницу солнечного света, цветочных ароматов и тёплых вечеров.

Турнир по армрестлингу (12+)

27 июня в 16:00

в парке им. А. П. Бондина

Нижнетагильская Федерация армрестлинга совместно с военно-патриотическим клубом «Лебяжинец» приглашают всех жителей и гостей города на грандиозный открытый турнир — спортивное событие, созданное не только для выявления сильнейших, но и для популяризации железного спорта, здорового образа жизни и патриотического воспитания. Принять участие может любой желающий — неважно, являетесь ли вы опытным борцом на руках или просто хотите впервые проверить свою богатырскую силу.

Открытие выставки «На траве» (0+)

27 июня в 11:00

в Парке скульптур советского периода (ул. Уральская, 7)

Выставка является пленэрным проектом и, в отличие от традиционных показов, развернётся прямо под открытым небом. Авторские произведения из керамики — от изящных скульптурных форм до концептуальных объектов — будут размещены непосредственно на травянистых участках парковой зоны и на специальных подиумах, вписываясь в естественный ландшафт. Это диалог, где глина встречает траву, форма спорит с ветром, цвет играет с солнечным светом. Зритель сможет прогуляться по живому выставочному пространству, ощутить текстуру природы и прикоснуться к искусству вне стен и рамок.

Вечеринка «Ночь молодёжи» (18+)

27 июня

в баре «Гора»

В ночь молодёжи организаторы собрали две волны диджеев: опытнейшие Алексей Нарицын и Anton Mayday и восходящие очаровательные звёздочки OLINKA и ANGIE. Молодёжь — это не про возраст, это про танцы и хорошие эмоции. Вход — 400 рублей. Бронь столиков по номеру +7(912)643-24-77.

Вечер живой музыки (0+)

27 июня в 18:00

в ТРЦ «Депо»

На фуд-корте торгового центра будет звучать мужской вокал. С любимыми хитами выступит Артём Новиков.

Ярмарка «Проспект молодых» (16+)

27 июня в 16:00

в парке им. А. П. Бондина

Организаторы приглашают вас на ярмарку в День молодёжи. Площадка «Самородка» — малая сцена у колеса обозрения. Вас ждут не только изделия от самых талантливых в Нижнем Тагиле мастеров, но и насыщенная программа. В этот вечер будут: театр для детей «Сорока Белобока»; творческая лаборатория Дери Дэнс; Ирина Масленникова и трио «Эмпатия»; флешмоб от фитнес-центра «Фитанит»; выступление учеников студии вокала Александры Дубровиной; выступление воспитанников кинологической студии для детей с ограниченными возможностями «Ангельские псы» (руководитель Юлия Бондарчук) совместно с Нижнетагильским отделением «Ноузворк»; выступление учеников Школы диджеев Сергея Доронина. Ведущий мероприятия — Александр Мельман.

Православная выставка-ярмарка «От покаяния к воскресению России». (0+)

27 июня в 13:00

на площади у КДК «Современник»

По благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Мелитона и при поддержке администрации города с 27 июня по 3 июля на площади у КДК «Современник» пройдёт XIII Международная православная выставка-ярмарка. В 13:30 состоится кулинарный показ «Петровская кухня», посвящённый трапезе Петрова поста. Участие в кулинарном показе примут храмы и монастырь Нижнего Тагила, а также епархиальные учебные заведения. Они наглядно продемонстрируют, что постная пища — это вкусно и полезно, а из тех продуктов, которые разрешены в Петров пост, можно приготовить разнообразные и очень вкусные блюда.