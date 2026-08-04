В России хотят ввести обязательное уведомление водителей об эвакуации автомобиля через портал «Госуслуги» за 15 минут до его отправки на штрафстоянку. Соответствующий законопроект сегодня внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди», сообщают «Известия».

Согласно инициативе, должностные лица будут обязаны направлять владельцу или водителю транспортного средства соответствующее уведомление до начала эвакуации.

По мнению авторов законопроекта, такая мера позволит водителю оперативно устранить нарушение и избежать эвакуации автомобиля, если для этого есть возможность, и снизить количество конфликтных ситуаций.