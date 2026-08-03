В Нижнем Тагиле прокуратура через суд обязала областной Минздрав обеспечить инвалида жизненно важным препаратом

В Нижнем Тагиле прокуратура через суд добилась обеспечения местной жительницы необходимыми для жизни лекарствами. Проверка была организована после обращения дочери женщины, которая является инвалидом второй группы и страдает редким заболеванием центральной нервной системы.

В результате проведённых мероприятий диагноз «тяжёлое прогрессирующее неизлечимое нейродегенеративное заболевание центральной нервной системы» был подтверждён. Согласно решению комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области, предоставление лекарственных препаратов было одобрено.

После решения комиссии пациентка обратилась в городскую поликлинику № 4 Нижнего Тагила, где ей отказали в предоставлении лекарств. Такой отказ объяснялся тем, что пациентка отказалась от набора социальных услуг в пользу ежемесячной денежной выплаты.

«Вместе с тем, отказ лица от получения государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, предусмотренных ч. 1 ст. 6.2 Федерального закона от 17.07.1999 № 177-ФЗ “О государственной социальной помощи”, не влияет на реализацию им права на получение бесплатного лекарственного препарата, относящегося к жизненно необходимым. При этом законодательством препарат, рекомендованный женщине, относится к числу жизненно необходимых и важнейших лекарств, которыми граждане обеспечиваются бесплатно», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Прокурор Тагилстроевского района направил в суд иск, согласно которому Министерство здравоохранения Свердловской области обязано обеспечить пациентку лекарствами за счёт средств областного бюджета, а учреждение здравоохранения — регулярно предоставлять их больной. Тагилстроевский районный суд удовлетворил требования надзорного ведомства.