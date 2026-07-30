Уроженка Нижнего Тагила снялась в сериале на ТНТ

Уроженка Нижнего Тагила, актриса Ольга Благая снялась в сериале на ТНТ, который выйдет 3 августа в 21:30 и будет называться «Коп-звезда» (16+). В главных ролях Никита Панфилов и Анастасия Красовская, которые играют напарников по полицейскому участку. Сериал снял режиссёр Виталий Дудка, автор проектов «Юра-дворник» (12+) и «Нейробатя» (16+).

Ольга Благая родилась в Нижнем Тагиле, куда во время войны был выслан из Болшева её отец — немец по национальности. У семьи непростая история, которая подробно рассказана в мемуарах её мамы, Софьи Дмитриевны Благой. А в интернете можно найти рассказы-воспоминания самой Ольги.

«Меня утвердили на роль, а съёмку назначили на Благовещение, поэтому мне пришлось отказаться. Но режиссёр-поставщик Виталий Дудка сказал, что в самопробах только я была убедительна в комедийном тексте, поэтому съёмку перенесли на 25 мая. И эту сцену мы сняли всего за два часа, после чего режиссёр сказал мне: “Супер, спасибо!”. Мне очень интересно посмотреть, что у нас в итоге получилось!», — рассказала АН «Между строк» актриса.

По сюжету сериала сотрудники полиции становятся блогерами с миллионной аудиторией и снимают на видео допросы и задержания преступников, чтобы опубликовать контент в социальных сетях.