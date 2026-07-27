«Нас лишают воды в жару!» «Водоканал-НТ» сорвал сроки подключения холодной воды после трёхдневного ремонта, жители Нижнего Тагила бьют тревогу

В Дзержинском районе до сих пор не включили холодную воду после более чем трёхдневного отключения. В компании «Водоканал-НТ» пообещали дать воду «ближе к ночи».

На Вагонке и ГГМ холодную воду должны были включить 26 июля в 23:59 после проведения плановых ремонтов на Черноисточинском гидроузле, которые начались в 06:00 24 июля. На 18:00 27 июля воды в домах на Вагонке не было.

«Жара под 40, холодной воды до сих пор нет, это какой-то кошмар! До диспетчерской “Водоканала” не дозвониться», — пишут возмущённые жители Вагонки с соцсетях.

«Сколько нам ещё в жару сидеть без холодной воды. Кое-как пережили прошедшую пятницу и выходные. Сегодня позвонили в диспетчерскую “Водоканала”, там не отвечают, только музыка в трубке играет», — рассказали АН «Между строк» возмущённые жильцы дома № 38 по улице Володарского.

Ранее в «Водоканале-НТ» задержку подключения холодной воды объяснили тем, что для заполнения системы необходимо дополнительное время.

«Поскольку для проведения сварочных работ вода из основных магистральных водоводов была полностью сброшена, требуется время для заполнения системы. Ожидается, что в первую очередь вода появится в кранах у жителей Гальяно‑Горбуновского массива — после 10:00 27 июля. Спустя 2–3 часа водоснабжение будет восстановлено и в Дзержинском районе», — сообщили в компании.

Но, на 18:00 холодная вода у жителей Вагонки так и не появилась, а в редакцию АН «Между строк» поступило несколько обращений от тагильчан с просьбами привлечь внимание к сложившейся ситуации.

«Просим вас осветить критическую ситуацию с водоснабжением в Нижнем Тагиле, которая 27 июля 2026 года достигла точки кипения. Трёхдневное плановое отключение холодной воды должно было завершиться в полночь 26 июля. Из-за отсутствия воды не открылись детские сады. Родители не могут оставить детей и вынуждены брать отгулы на работе. Всё это происходит в 35-градусную жару. При этом официальные каналы администрации хранят молчание. Горожан в ЕДДС отправляют к руководству, а в “Водоканале” отвечают грубостью. Мы платим за питьевую воду, но получаем техническую жидкость с хлоркой. Нас лишают воды в жару. Наши дети не могут ходить в сады», — пишет наша читательница Лидия Федюнина.

Редакция АН «Между строк» обратилась в «Водоканал-НТ» с просьбой прокомментировать ситуацию.

«На Вагонке вода появится ближе к ночи. Гальянка уже с водой. Сейчас заполняются резервуары станции подъёмов в районе Кулибина», — сообщили в пресс-службе компании.