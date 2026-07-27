Дождь, грязь и боль в ногах: как многодетная мать, тагильчанка Надежда Сазонова, прошла 100 тысяч шагов за сутки 

Жительница Нижнего Тагила Надежда Сазонова приняла участие в популярном челлендже и за сутки прошла 100 тысяч шагов — это около 70 километров. На преодоление дистанции у неё ушло почти 17 часов. Мы поговорили с Надеждой о том, что подтолкнуло её к тому, чтобы добровольно пройти такое испытание, и с какими трудностями ей пришлось столкнуться на пути.

— Расскажите немного о себе: чем вы занимаетесь, чем увлекаетесь и какое место спорт занимает в вашей жизни?

— Мне 36 лет, я многодетная мама — у меня трое детей: старшему почти 10 лет, среднему — 8, а младшему зимой исполнится 5. Увлекаюсь спортом, обожаю всё, что связано с Гарри Поттером, и путешествия.

Я всегда старалась заниматься какой-то физической активностью, но с появлением детей стало сложно подстраиваться под расписание фитнес-залов. Поэтому я перешла на бег и ходьбу — ими можно заниматься практически в любое свободное время. Например, пока ребёнок на секции, я иду гулять и набираю шаги. А в путешествиях мы вообще очень много ходим пешком. Так, во время поездки в Санкт-Петербург в июне мы с детьми поставили мини-рекорд и за сутки прошли 43 тысячи шагов.

— Почему вы решили пройти именно 100 тысяч шагов за один день? Готовились ли вы заранее или решили сделать это спонтанно?

— Я в принципе такой человек, который нацелен на цифры. У меня есть привычка проходить хотя бы 10 тысяч шагов в день.

Во время поездки в Санкт-Петербург я увидела в интернете челлендж, где люди проходят за день 100 тысяч шагов. Мне стало интересно, смогу ли я тоже. Идея появилась спонтанно, но я решила, что лучше всего пробовать летом.

Не могу сказать, что я сильно готовилась, у меня есть определённая физическая подготовка. Я регулярно прохожу по 10 тысяч шагов, а последние пару месяцев ещё и бегаю. Основная подготовка касалась маршрута и экипировки. Я заранее изучила прогноз погоды, продумала, что взять с собой, и выбрала день, когда не будет сильной жары и дождя, что было довольно сложно в этом году.

— Где вы проходили дистанцию? Что оказалось самым сложным во время этого испытания?

50–100 тысяч шагов — это довольно большое расстояние, поэтому маршрут мы строили заранее. Сначала шли с Гальянки в центр, потом через центр — в сторону Выи. Когда поняли, что обошли уже почти всё, а на счётчике только около 30 тысяч шагов, решили идти на Вагонку.

Там нас ждал неприятный сюрприз. Навигатор показывал пешеходный маршрут, но на деле его не оказалось. Часть пути пришлось идти по трассе, обратно — вообще по трамвайным путям, заросшим травой. Начался дождь, вокруг грязь, камни, трубы. Конечно, можно было сесть на такси или трамвай, но тогда челлендж потерял бы смысл. К тому же навигатор постоянно обещал, что «нормальная дорога вот-вот начнётся».

Самыми сложными были последние 20 тысяч шагов. Мы остановились перекусить, и после этого организм словно расслабился, подумал, что всё, на этом путь закончился. Встать и снова идти было гораздо тяжелее.

— Был ли момент, когда хотелось сойти с дистанции? Что помогло продолжить?

Честно, да, такие мысли были. Мы начинали с подругой, но она закончила на 70 тысячах шагов, а дальше я пошла одна. Был уже вечер, ноги болели, и я решила, что если дойду до Гальянки, а останется ещё около 10 тысяч шагов, то я закончу.

Но оказалось, что маршрут получился чуть длиннее, чем я рассчитывала. Когда уже почти была готова всё бросить, посмотрела на часы и поняла: по сравнению с тем, сколько уже пройдено, осталось совсем немного. Тогда просто взяла себя в руки, и последние примерно 12 тысяч шагов я наматывала уже просто вокруг дома.

К тому же в этот день заболел младший сын, из садика позвонили, попросили его забрать, и это пришлось делать мужу. Я подумала, что столько сил уже вложено, надо довести дело до конца.

— Какие эмоции вы испытали, когда увидели на счётчике заветные 100 тысяч шагов?

— Осознание пришло не сразу. Сначала я испытала огромное облегчение — наконец-то можно остановиться. Потом появилась радость, но, мне кажется, она больше была от того, что я могу зайти домой, сесть на диван, вытянуть ноги и больше не шевелиться.

Настоящее чувство гордости пришло уже на следующий день. Тогда я поняла: я поставила себе цель и действительно её достигла.

— Как чувствовало себя тело после такого марафона? Сколько времени понадобилось на восстановление?

Первые 40 тысяч шагов дались довольно легко. Ты ещё полон сил, энергии и настроя. После 50 тысяч начали поднывать ноги и спина. В рюкзаке был power bank и другие вещи — по отдельности они казались лёгкими, но за целый день этот вес очень ощущался. Когда идёшь с этим сто тысяч шагов, то с каждым шагом твой рюкзак становится для тебя тяжелее.

Полностью восстановилась я примерно за пять дней. На следующий день после челленджа я уже ходила, хотя ноги, конечно, болели. Думаю, во многом меня спасла правильная обувь. У меня было две пары кроссовок — обычные с хорошей амортизацией и непромокаемые, в которые я переобулась по пути. Через пять дней я уже вышла на очередную пробежку.

— Что стало для вас самым неожиданным открытием во время этого челленджа?

— Как ни смешно, но, мне кажется, самым неожиданным для меня было то, что у нас отсутствует какой-то пешеходный маршрут, который связывает город с Вагонкой. Возможно, какой-то укороченный путь существует, но нам он не подходил из-за количества шагов, поэтому пришлось идти по трассе и трамвайным путям.

Второе открытие — насколько важны хорошая спортивная одежда и обувь. Конечно, я и раньше понимала, что их делают не просто так, но именно во время этого челленджа убедилась, что действительно на такие вещи стоит потратить деньги, чтобы минимизировать какие-то негативные последствия для себя.

— Как близкие и друзья отреагировали на вашу идею?

— О моей идее, на самом деле, никто не знал до последнего. Муж узнал только вечером, когда я вернулась домой. Все были очень удивлены и восхищены.

Потом несколько человек рассказали, что тоже пытались пройти такой челлендж, но у них не получилось: кто-то устал, кто-то просто не смог придумать маршрут, а кто-то сказал, что за месяц не проходит столько, сколько я за один день. Но всё равно они задавали один и тот же вопрос: «Зачем тебе это было нужно?»

— Изменилось ли ваше отношение к ходьбе, спорту и собственным возможностям после этого опыта?

— Да. Я поняла, что к любой идее нужно подходить с умом. Если бы почувствовала сильную боль или поняла, что это уже опасно для здоровья, я бы остановилась, как бы ни хотелось увидеть на часах заветные 100 тысяч.

Ещё раз убедилась, что к таким событиям нужно готовиться заранее. Я понимала, что регулярно хожу, бегаю и у меня уже есть определённая физическая база. Именно поэтому и решилась на такой челлендж.

— Повторили бы вы такой вызов ещё раз? Если да, то что сделали бы иначе?

— Сейчас я бы ответила: нет. Пока слишком свежи воспоминания — дождь, грязь, трамвайные пути, плутание по навигатору, усталость, боль в ногах, холод. Организм всё это ещё помнит.

Но, возможно, через год, после полного восстановления, я изменю своё мнение. Особенно если проходить этот маршрут в другом городе — почему бы и нет.

Если повторять, то я гораздо тщательнее продумала бы маршрут. Для меня важно, чтобы по пути менялись виды. Просто ходить кругами и смотреть на один и тот же пейзаж — скучно.

Ещё я взяла бы с собой больше еды для быстрых перекусов. Полноценная остановка занимает много времени, а если есть возможность перекусить прямо на ходу, это помогает сохранить силы и в то же время экономит время.